Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Festnahme nach Pkw- und Containerbränden

HannoverHannover (ots)

Am Montag, 23.11.2020, sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw-Brand in einer Tiefgarage in der Karl-Wiechert-Allee im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz gerufen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Zusammenhang mit mehreren Containerbränden, die in den letzten 24 Stunden im Nahbereich stattgefunden haben, geprüft. Ein 43 Jahre alter Mann wurde vorläufig festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, Brände gelegt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Einsatzkräfte gegen 4:30 Uhr zu einem Pkw-Brand in einer Tiefgarage gerufen. Sie stellten an einem BMW leichte Brandschäden am rechten Hinterreifen und im Radkasten fest. Die Ermittlungen zeigten, dass es im Nahbereich in den letzten 24 Stunden zu mehreren Bränden an verschiedenen Containern kam.

Am Vortag (22.11.2020) wurde gegen 23:55 Uhr ein Brand in einem Papier-Container in der Carl-Neuberg-Straße gemeldet. Am Tag danach (23.11.2020) wurden Einsatzkräfte zu einem Brand an drei Kunststoffmüll-Containern in der Karl-Wiechert-Allee gerufen. Die Container wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Auch ein Toilettenhäuschen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Im Nahbereich trafen die Beamten einen verdächtigen Mann an, den sie einer Personenkontrolle unterziehen wollten. Der Mann bedrohte die Polizisten mit einem Gegenstand aus Metall und kam der Aufforderung der Polizei nicht nach, diesen Gegenstand fallen zu lassen. Aus diesem Grund setzten die Beamten Pfefferspray ein. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung der Karl-Wiechert-Allee. Dort konnten die Beamten ihn vorläufig festnehmen und in die Polizeiwache des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt bringen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 43-Jährigen aus Hannover. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer in mehreren Fällen eingeleitet. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 40.000 Euro beziffert. Da der Mann psychische Auffälligkeiten aufweist, wurde er am Dienstag (24.11.2020) in eine spezialisierte Klinik gebracht. /nash, ric

