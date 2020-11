Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Unbekannter Täter zündet Jacken im Treppenhaus an

HannoverHannover (ots)

Am Montag, 23.11.2020, ist es zu einem Brand in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Südstadt gekommen. Ein Bewohner bemerkte das Feuer und löschte den Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sieht einen Zusammenhang zu weiteren Vorfällen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein unbekannter Täter gegen 14:20 Uhr das Mehrfamilienhaus an der Hildesheimer Straße und zündete dort Jacken im Treppenhaus an. Ein Bewohner hörte Geräusche und entdeckte die brennenden Kleidungsstücke. Bevor sich das Feuer ausbreitete, konnte er die Jacken löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandexperten gehen von Brandstiftung aus und glauben an einen Zusammenhang zu den Taten, die sich zuletzt im Bereich der Südstadt zutrugen. Die Polizei sucht weiterhin mit dem Phantombild nach einem Tatverdächtigen. Personen, die Hinweise zum Brand im Mehrfamilienhaus oder zum Phantombild geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /mr

