Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 90-Jähriger vermisst - Vermisster wurde gefunden

HannoverHannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren hat seit Sonntag, 22.11.2020, nach dem 90-jährigen Erich T. gesucht (wir haben berichtet). Am heutigen Nachmittag wurde der Vermisste wohlbehalten in der Nähe des Seniorenzentrums angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben. /mr

Die Ursprungsmeldung finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4770955

