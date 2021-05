Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldautomatenaufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag (25.05.2021) versucht, an der Scharnhauser Straße einen Geldautomaten aufzuhebeln. Die Täter brachen zwischen 19.45 Uhr und 08.00 Uhr eine verschlossene Eingangstür einer Postfiliale auf. Im Vorraum versuchten sie dann gewaltsam einen Geldautomaten zu öffnen. Am Automaten entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

