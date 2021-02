Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Feuerwehreinsatz in einem Metallverarbeitungsbetrieb (22.02.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Am späten Nachmittag des Montags ist es an einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Straße Eschenwasen zu einem Einsatz der Spaichinger Feuerwehr gekommen. Kurz nach 16 Uhr löste dort eine Brandmeldeanlage aus. Wie sich später herausstellte, war es in einem Container durch abgefüllte heiße Schlacke zu einer Rauchentwicklung gekommen, welche den Brandmeldealarm ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr Spaichingen war unter der Leitung von Kommandant Patrick Heim mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zum scheinbaren Brandort ausgerückt.

