Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger aus Sachbeschädigungsserie festgenommen

Stuttgart-Mitte/ Waiblingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (25.05.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im letzten Monat mehrere Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro begangen haben soll. Zeugen beobachteten gegen 12.45 Uhr, wie der 26-Jährige Steine gegen die Fensterscheiben eines in der Lautenschlager Straße geparkten Mercedes geworfen und einen Seitenspiegel abgetreten haben soll. Sie alarmierten die Polizei, die den jungen Mann daraufhin festnahm. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige allein seit dem 23.04.2021 mindestens in neun Fällen S-Bahnen, Fahrzeuge oder Kioske beschädigt haben soll. Dabei soll er die Straftaten nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Waiblingen, Winnenden und Schorndorf begangen haben. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an. Zeugen oder weitere Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden. Der 26-jährige deutsche Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz hat, wird am Mittwoch (26.05.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell