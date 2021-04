Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau bei Unfall auf Friedhof schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Unfall auf einem Friedhof in Stammheim hat sich am Dienstag (13.04.2021) eine 86-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Ein 54-jähriger Friedhofsmitarbeiter fuhr gegen 15.05 Uhr mit seinem Kleinlastwagen rückwärts auf dem Friedhofsgelände. An der Kreuzung der Hauptwege stieß der Kleinlaster, aus bislang ungeklärter Ursache, mit der 86-jährigen Friedhofsbesucherin zusammen. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu, weshalb sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

