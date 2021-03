Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Situation wegen 5 Euroschein eskaliert - Bundespolizei beendet Auseinandersetzung

Bonn (ots)

Zwei Frauen (44,25) gerieten im Hauptbahnhof Bonn wegen einer geringen Geldsumme in Streit. Zunächst konfrontierte die Jüngere ihr Gegenüber mit Worten, doch im Anschluss schlugen und traten sich die beiden Damen gegenseitig. Die Bundespolizei griff ein und trennte die aggressiven Bonnerinnen.

Am Freitagnachmittag (19. März) gegen 14:45 Uhr kam es im Hauptbahnhof Bonn zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Personentunnel Nord bemerkten Bundespolizisten einen lautstarken Streit und trennten die Kontrahentinnen umgehend. Auf den Grund der Konfrontation angesprochen, gab die jüngere Bonnerin (25) an, dass ihr durch die 44-jährige Deutsche ein 5 Euroschein aus der Handtasche entwendet worden sei. Diesen forderte sie vehement und durch den Einsatz von Faustschlägen zurück. Die andere Frau aus Bonn wehrte sich jedoch so kräftig mit einem Tritt gegen den Kopf, dass neben einer deutlichen Schwellung auch der Umriss des Schuhabdrucks im Gesicht ihres Gegenübers zu erahnen war. Beide Frauen lehnten eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Obwohl die Beamten die Taschen der 44-Jährigen durchsuchten, fanden sie den streitauslösenden 5 Euroschein nicht auf. Im Anschluss wurde gegen jede der Damen, die sich offensichtlich kannten, eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

