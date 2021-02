Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am 23.02.2021, gegen 16:23 Uhr, kam es an der Abfahrt von der B37 in Richtung Bruchwiesenstraße zu einem Unfall. Ein 54-Jähriger hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen und der hinter ihm fahrende 30-Jährige war auf sein Auto aufgefahren. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

