POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter entwendet 88-jährigem Mann mit Geldwechseltrick EC-Karte und hebt Geld ab - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Mit Hilfe des sogenannten Geldwechseltricks gelangte ein unbekannter Täter am Montag um 17.15 Uhr in den Besitz der EC-Karte eines hilfsbereiten 88-jährigen Mannes und hob damit eine vierstellige Bargeldsumme von dessen Konto ab. Der Unbekannte hatte den Geschädigten im Quadrat L 10 angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der 88-Jährige bedauerte, nicht helfen zu können, zeigte zur Bestätigung seinen geöffneten Geldbeutel. Daraufhin verwickelte der Trickdieb den älteren Herrn in ein Gespräch in dessen Folge er von diesem - unter dem fadenscheinigen Vorwand, mit Hilfe der Bankkarte die elektronisch gesicherte Haustür zu dem Anwesen in L 10 öffnen zu wollen - dessen EC-Karte nebst PIN erhielt. Anschließend tat er so, als ob er die Karte zurück in den Geldbeutel des 88-Jährigen stecken würde und lief in Richtung L 8 weg. Als der Geschädigte wenige Minuten später den Verlust bemerkte, war es bereits zu spät. Sofort hatte er sich zu seiner Bank begeben, wo er feststellen musste, dass bereits 1000 Euro von seinem Konto abgehoben worden waren. Der unbekannte männliche Täter, europäischer Phänotyp, war ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, von athletischer Gestalt, hatte kurze dunkle Haare, sprach deutsch und trug schwarze Sport-/Trainingskleidung mit rotem Emblem. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon Tel.: 0621 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

