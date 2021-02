Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Graffiti im Parkhaus - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten vermutlich im Zeitraum von Freitagabend ca.18 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr auf der Ebene 11 des Parkhauses in R 5 Wände und Säulen. Ein Mitarbeiter hatte die teilweise beleidigenden Schriftzüge und Signaturen in gelber, schwarzer und grüner Farbe am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr entdeckt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Vermutlich hatten sich die Unbekannten zu schaffen gemacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

