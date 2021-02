Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenlaterne bei Verkehrsunfall total beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntag, 14 Uhr (29.-31.01.2021) hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw oder Sattelzuges im Wendehammer in der Straße Im Hagen vermutlich beim Rangieren eine Straßenlaterne umgefahren, so dass diese komplett abknickte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich m den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen zu melden.

