POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Schulsporthalle eingedrungen und Turngerät angezündet - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag (28.-30.01.2021) wurde in der Schulsporthalle in der Hirschberger Straße durch unbekannte Täter ein Turngerät beschädigt. Die Oberfläche eines mit Teppichboden versehenen Sprungtisches wurde angezündet, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Wie der oder die Täter in die Halle kam, ist noch nicht bekannt, über eine Fluchttür verließen sie den Tatort. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

