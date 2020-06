Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Mann aus Trinkerszene tot aufgefunden ++ Verletzungen im Gesicht ++ Ermittlungen zur Todesursache dauern an ++ Tötungsdelikt eher unwahrscheinlich ++ Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg/Dannenberg

Nach dem Auffinden eines Leichnams in den Mittagsstunden des 06.06.2020 im Bereich der Ladezone eines Einkaufsmarktes im Delevangring in Dannenberg ermittelt die Polizei. Die tote leblose Person wurde in der Ladezone des Lebensmittelmarkes von einer Angestellten aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich nach derzeitigen Ermittlungen um einen 49-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, der der örtlichen Trinkerszene zugerechnet werden kann. Der Leichnam weist Gesichtsverletzungen auf, die jedoch vermutlich nicht todesursächlich sind. Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf die Todesursache dauern an. Die Ermittler erhoffen sich weitere Informationen aus einer möglichen Obduktion des Leichnams Anfang der Woche. Parallel sucht die Polizei mögliche Zeugen, die den 49-Jährigen in den letzten Tagen gesehen haben bzw. möglicherweise eine Auseinandersetzung mit einer anderen Person am Vorabend wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-215, entgegen.

