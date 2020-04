Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Sassnitz (LK VR)

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am Mittwoch, dem 29.04.2020 kam es um 20:12 Uhr zum Brand mehrerer Garagen in Sassnitz. Betroffen waren dabei insgesamt acht Garagen im Garagenkomplex Am Kreidebruch, wobei drei Garagen vollständig ausgebrannten. Die weiteren fünf wurden durch das Feuer und das Löschwasser beschädigt. Einige der Garagen wurden augenscheinlich nicht mehr genutzt, in anderen waren zum Teil Fahrzeuge abgestellt, die jedoch nicht beschädigt wurden. Etwa 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz konnten den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird nicht von einer Selbstentzündung oder einem technischen Defekt ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

