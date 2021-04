Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater 42-Jähriger beschädigt mutmaßlich Stadtbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (12.04.2021) einen 42-jährigen Mann am Charlottenplatz vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Stadtbahn beschädigt zu haben. Der 42-Jährige warf gegen 18.45 Uhr offenbar mehrere Steine aus dem Gleisbett auf die haltende Stadtbahn der Linie U12 und beschädigte dabei eine Scheibe. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit zufällig vor Ort war, nahm den 42-Jährigen vorläufig fest und übergab ihn anschließend an die alarmierten Kollegen. Fahrgäste blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nachdem die Beamten den 42-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entließen, beobachteten kurz darauf weitere Polizeibeamte, wie der Mann auf ein geparktes Polizeifahrzeug einschlug und nahmen den polizeibekannten 42-Jährigen schlussendlich in Gewahrsam. Am Dienstfahrzeug entstand kein Schaden.

