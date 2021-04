Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fenster an Schule eingeworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in den Nächten von Donnerstag bis Samstag (08.04.2021 bis 10.04.2021) mehrere Fensterscheiben eines Gymnasiums an der Adalbert-Stifter-Straße beschädigt. Die Unbekannten warfen in der Nacht zum Freitag, zwischen 17.30 Uhr bis 08.00 Uhr, mehrere Fensterscheiben des Gebäudes ein. In der darauffolgenden Nacht warfen die Täter in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 13.00 Uhr nochmals mehrere Fenster eines Neubaus des Gymnasiums ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell