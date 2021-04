Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Zabergäustraße, bei dem am Samstag (10.04.2021) ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden ist. Ein 33 Jahre alter BMW Fahrer war gegen 22.50 Uhr in der Zabergäustraße aus Richtung Stuttgart-Rot unterwegs und wollte auf der Kreuzung nach links in die Ludwigsburger Straße abbiegen. Dabei stieß er mit dem VW eines 36-Jährigen zusammen, der in der Zabergäustraße in Richtung Stuttgart-Rot unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell