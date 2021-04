Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (09./10.04.2021) in ein Hotel am Wilhelmsplatz sowie in eine Pension an der Heusteigstraße eingebrochen. Die Täter drückten am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr eine Eingangstür des Hotels am Wilhelmsplatz auf und gelangten so in das Gebäude. Dort stahlen sie zirka 30 Euro Bargeld aus einer Kasse. Ebenfalls unbekannte Täter hebelten in der Nacht auf Samstag zwischen 23.20 Uhr und 07.30 Uhr die Eingangstür der Pension an der Heusteigstraße auf. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam einen Aktenschrank und stahlen daraus mehrere Hundert Euro, die sich dort in einer Kasse befunden hatten. Zudem erbeuteten sie einen Tresor. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

