FW-BO: Kampfmittelfund am Schumannweg in Bochum Wattenscheid.

Bochum (ots)

Bei Sonderierungsbohrungen am Schumannweg in Bochum Wattenscheid sind neun deutsche Panzergranaten aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Anwohner in einem Radiusvon 150 Metern um den Fundort müssen evakuiert werden. Es sind 755 Bewohner in 91 Gebäuden betroffen. Die Räumung beginnt um 13:00 Uhr.

