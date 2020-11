Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Unfall innerhalb eines Tages

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

Wie bereits berichtet war am Samstag gegen 09.45 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Dorlar gegen einen abgestellten Sattelzug geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt. Am Sonntagmorgen wurden die Rettungskräfte erneut zu der Unfallstelle gerufen. Gegen 09.30 Uhr ereignete sich ein nahezu identischer Unfall. Eine 20-jährige Winterbergerin war mit ihrem Auto ebenfalls gegen den geparkten Sattelzug gefahren. Auch die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrerin ebenfalls durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell