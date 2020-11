Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt

MeschedeMeschede (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung versuchte am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr einen silbernen Audi A3 zu kontrollieren. Im Bereich Enste beschleunigte der Audi plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stockhausen um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten versuchten den Audi zu verfolgen. Im Bereich einer Verkehrsinsel in Wennemen bremste der Fahrer des Wagens stark ab und bog in Dorfstraße ab. Hier wurde der Audi auf dem Parkplatz einer Grundschule unverschlossen abgestellt. Der Fahrer des Wagens flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. Im Wagen konnten geöffnete alkoholische Getränke gefunden werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Audi wurde sichergestellt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

