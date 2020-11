POL-HSK: Vorsicht vor Taschendieben

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Immer wieder schlagen Taschendiebe zu. Sie haben häufig leichtes Spiel und werden buchstäblich zum Diebstahl eingeladen. Am Samstag wurden der Polizei in Arnsberg drei Fälle gemeldet.

Nach der ersten Auswertung der Überwachungskameras, geht die Polizei bei zwei Fällen davon aus, dass die Diebstähle durch dieselben Täterinnen begangen wurden.

Gegen 14 kaufte eine 71-jährige Frau in einem Supermarkt auf der "Von-Lilien-Straße". Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Einkaufstasche. Diese lag im Einkaufswagen. Auf der Videoauswertung ist zu sehen, wie zwei junge Frauen die Arnsbergerin beobachteten. In dem Moment, als sich die Seniorin vom Einkaufswagen abwendete, schlugen die Täterinnen blitzschnell zu. Sie entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der Einkaufstasche. Erst als die beiden Diebinnen verschwunden waren, bemerkte die Frau den Diebstahl.

Gegen 15 Uhr tauchten die beiden Frauen in einem Supermarkt an der "Teutenburg" auf. Auch hier zeichneten die Überwachungskameras den gleichen Ablauf auf. Bei einer günstigen Gelegenheit wurde aus dem Einkaufswagen einer 59-jährigen Arnsbergerin ebenfalls eine Geldbörse entwendet.

Personenbeschreibungen der beiden Diebinnen: Tatverdächte 1: Etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, blasse Hautfarbe, sehr langes hellbraunes Haar (offen getragen), schwarze Umhängetasche, lange grüne Steppjacke mit schwarzem Fellkragen, schwarzer Schal, blauen Jeans, weiße Turnschuhe Tatverdächtige 2: Etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, blasse Hautfarbe, lange braune Haare (offen getragen), braune Umhängetasche, schwarzer Mantel, mit schwarzer Kapuze, schwarze Hose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe

Bereits gegen 13.15 Uhr entwendete unbekannte Täter die Geldbörse einer 67-jährigen Frau aus einem Discounter auf der Straße "Am Schindellehm". Auch diesmal fanden die Täter ihre Beute im Einkaufswagen. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst beim Bezahlen an der Kasse. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor.

Zur Ergreifung der Täter bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Langfinger nutzen jede Gelegenheit und allzu oft wird es ihnen zu leicht gemacht. Deshalb empfiehlt die Polizei: Augen auf und Tasche zu! Durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten kann sich jeder gegen Taschendiebe schützen:

Gerade auf die älteren Mitbürger haben es die Täter abgesehen. Deshalb informieren Sie Ihre älteren Mitmenschen über die Vorgehensweise der Taschendiebe!

Tragen Sie ihre Geldbörse möglichst körpernah. Ein Portemonnaie im Einkaufswagen oder Rollator lädt die Täter zum Diebstahl ein.

Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie sie brauchen.

Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

Sollte die Bankkarte gestohlen worden sein, so kann diese bundesweit über die einheitliche Telefonnummer 116 116 gesperrt werden. -

Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei.

Wichtig: Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten Sie ihnen Hilfe an.

