POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag (10.04.2021) einem 16 Jahre alten Mädchen in der Klett-Passage auf das Gesäß geschlagen. Die 16-Jährige lief gegen 17.20 Uhr die Treppen vom S-Bahnsteig zur Klett-Passage nach oben. Ein junger Mann, der bereits seit Anfang des Jahres versucht mit der Jugendlichen in Kontakt zu treten, rannte an ihr vorbei und schlug dabei auf ihr Gesäß. Die 16-Jährige beschreibt den Mann als 165 bis 170 Zentimeter groß, in einem jugendlichen Alter und mit einem arabischen Aussehen sowie schwarzen, kurzen und leicht gelockten Haaren. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose, roter Softshell- oder Sportjacke und schwarzen Sneakers. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

