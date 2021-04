Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 45-Jähriger behindert ärztlichen Notdienst

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Besatzung eines ärztlichen Notdienstes ist am Samstagabend (10.04.2021) bei einem Rettungseinsatz in der Leobener Straße von einem 45-jährigen Mann offenbar behindert worden. Die Besatzung war gegen 20.45 Uhr wegen eines medizinischen Notfalles im Einsatz und parkte dabei auf dem Privatparkplatz des 45-Jährigen. Der Inhaber wies die Rettungskräfte sogleich an, ihr Fahrzeug, das eindeutig als Rettungsfahrzeug erkennbar war, wegzufahren und stellte sich der Besatzung, die in das Haus wollte, offenbar mehrfach in den Weg. Dabei soll er den Arzt auch von sich weggestoßen haben. Den Rettungskräften gelang es schließlich trotzdem, sich den Weg zum Patienten zu bahnen. Der 45-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

