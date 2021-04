Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versucht Kind aus Kinderwagen zu nehmen - Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen

Stuttgart/Heidelberg (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (07.04.2021) in Heidelberg eine 57 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die am Mittwochmorgen versucht haben soll, im Hauptbahnhof Stuttgart ein Kind aus einem Kinderwagen zu nehmen (siehe https://t1p.de/ooss). Heidelberger Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige gegen 18.00 Uhr in einem Gebäude an der Gneisenaustraße vorläufig fest, in dem sie sich offenbar unberechtigt aufgehalten hatte. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Tatverdächtigen auch um die Frau aus dem Stuttgarter Fall handeln soll. Die 57-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

