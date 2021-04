Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Sonntag (11.04.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, nachdem dieser zwei Männer am Feuerseeplatz mit einem Messer bedroht haben soll. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer saßen gegen 02.30 Uhr auf den Treppen am Feuersee und aßen eine Pizza, als der 21-Jährige von hinten an sie herantrat und nach einem Stück Pizza fragte. Die beiden lehnte die Bitte ab, woraufhin der junge Mann ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen haben soll. Unter Vorhalt des Messers verlangte er erneut vergeblich ein Stück Pizza. Die Männer redeten auf den jungen Mann ein, woraufhin er anschließend weiterging. Der 22-Jährige verständigte die Polizei und machte eine zufällig vorbeifahrende Streife auf sich aufmerksam, die den flüchtenden Mann in der Silberburgstraße vorläufig festnahm. Der alkoholisierte 21-Jährige wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Nachdem er sich beruhigt hatte, setzten ihn die Beamten nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

