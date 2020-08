Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Motorrad zu laut und sichergestellt+++ Vandalismus auf Baustellengelände+++ Junge Frau wird von Spritze getroffen+++ Zwei Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 10.08.2020:

Motorrad zu laut und sichergestellt+++ Vandalismus auf Baustellengelände+++ Junge Frau wird von Spritze getroffen+++ Zwei Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Gießen: Motorrad zu laut und sichergestellt

Offenbar zu laut war das Motorrad eines 53 - Jährigen am frühen Sonntagmorgen im Schiffenberger Weg in Gießen. Polizeibeamte hatten den Motorradfahrer angehalten. Dabei stellte es sich heraus, dass daran offenbar die Abgasanlage verändert wurde. Bereits im unteren Drehzahlbereich waren die vorgeschriebenen Dezibel Werte deutlich überschritten. Die Beamten stellten das Motorrad sicher und fertigten eine Anzeige gegen den Fahrer. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kontrollen am Marktplatz

Nachdem es zuletzt Beschwerden gegeben hatte, kontrollierten mehrere Streifen der Polizeidirektion Gießen den Bereich rund um den Gießener Marktplatz. Am letzten Samstag mussten die Beamten eine aggressive Person überprüfen. Ansonsten gab es bei den Kontrollen keine Besonderheiten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruchversuch misslingt

In der Lilienthalstraße haben Einbrecher zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr versucht, in eine Bäckerei einzusteigen. Dazu schlugen sie, vermutlich mit einem Stein, eine Glasscheibe ein und verursachten so Schäden von rund 1.000 Euro. Aus noch nicht bekannten Gründen brachen sie scheinbar kurz darauf ihr Vorhaben ab und türmten. Die Kripo Gießen fragt nun nach möglichen Zeugen des Tatgeschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0641/7006-0 zu melden.

Fernwald: Bonbondieb in Steinbach

Unter anderem auf Süßigkeiten hatte es ein Langfinger am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Sonntag, 17.15 Uhr entwendete der Dieb aus einem schwarzen Renault, der auf dem Steinbacher Pendlerparkplatz am Garbenteicher Weg stand, Bonbons, Münzgeld und den Verbandkasten. Wie der Täter eine Fahrzeugscheibe öffnen konnte, ohne diese zu beschädigten, ist derweil unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen, Tel. 0641/7006-0.

Gießen: Vandalismus auf Baustellengelände

Auf einer Baustelle am Stolzenmorgen trieben Vandalen am vergangenen Wochenende ihr Unwesen. Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 6.40 Uhr hatten sie zunächst einen Bauzaun beschädigt. Auf dem Gelände verschütteten sie eine größere Menge Bitumen und übergossen mehrere Säcke Zement mit Wasser. Nach ersten Erkenntnissen ereigneten sich die sinnfreien Handlungen in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gießen, tel. 0641/7006-0.

Gießen: Junge Frau wird von Spritze getroffen

Am Pfarrgarten ist eine Gießenerin am Samstagnachmittag (8. August) zu Fuß unterwegs zur Arbeit, als sie gegen 16.30 Uhr plötzlich und wie aus dem Nichts eine benutzte Spritze am Oberarm trifft und die 22-Jährige leicht verletzt. Woher diese stammte, konnte die junge Frau nicht sehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Spritze möglicherweise durch eine noch nicht bekannte Person geworfen worden war. Die Geschädigte ließ bereits Blut abnehmen; ein Ergebnis steht noch aus. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler dringend um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 0641/7006-0.

Linden: Dieseldiebstahl in der Sandgrube

Aus einer rot-schwarzen Traktor zapften Diebe zwischen Sonntag, 10.30 Uhr und Montag, 7.15 Uhr etwa 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Trecker war im Tatzeitraum abgestellt auf dem Gelände der Großen-Lindener Sandgrube in der Hans-Böckler-Straße. Hinweise auf den oder die bisher unbekannten Täter, die am Tatort aufgefundene Kanister zum Abtransport des Kraftstoffs nutzten, bitte an die Gießener Polizei, Tel. 0641/7006-0.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrerin nach Unfall leichtverletzt

Eine 33-jährige Radfahrerin aus Gießen hat sich am Samstag bei einem Unfall leichtverletzt. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Audi die Ludwigstraße. Beim Linksabbiegen in die Alicenstraße touchierte er offenbar das Pedal der Radfahrerin. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Stoßstange beschädigt

Trotz Schaden von etwa 800 Euro an einem Golf fuhr ein unbekannter Fußgänger nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sudetenlandstraße einfach davon. Der Verursacher touchierte vermutlich mit einem Einkaufswagen die Stoßstange des geparkten grauen Golfs und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 25-Jähriger nach Unfall leichtverletzt

In der Röntgenstraße verletzte sich am Sonntag ein 25-jähriger Radfahrer aus Gießen leicht. Ein 34-jährige VW-Fahrer war mit seinem Kleinwagen auf der Röntgenstraße von der Ludwigstraße in Richtung Wartweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich zum Wartweg stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem Wartweg anhielt und Richtung Friedenstraße weiterfahren wollte. Offenbar war der 34-jährige Autofahrer auf die Gegenfahrspur der Kreuzung gekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 06441/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell