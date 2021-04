Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von Samstag auf Sonntag (10.04.2021-11.04.2021) mehrere Gartenhäuser im Bereich der Sillenbucher Straße aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 11.00 Uhr Fenster und Türen von insgesamt vier Gartenhäusern auf und gelangten so in die Häuser. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

