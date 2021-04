Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne und Kleinkraftrad in Brand gesetzt

Stuttgart - Ost (ots)

Am Sonntagmorgen (11.04.2021) wurde in der Neckarstraße und der Hackstraße kurz nacheinander gegen 05.50 und 05.55 Uhr an zwei Stellen offenbar Feuer gelegt. Zunächst wurde von einem Zeugen eine brennende Mülltonne bei einem Wohnhaus an der Neckarstraße, Nähe Metzstraße, gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. An einem Zaun und einem Schuppen entstand jedoch ein Schaden von rund 4.000 Euro. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut ersten Hinweisen um einen 20 bis 30 Jahre alten und 170 bis 175 cm großen Mann handeln. Dieser trug eine graue Pudelmütze, eine hellblaue Jeans, einen grauen Hoodie, eine dunkelblaue Jacke mit braunen Schulterapplikationen und weiße Schuhe. Vermutlich begab sich der Täter im Anschluss zum Stöckachplatz. Dort wurde am Beginn der Hackstraße nur wenige Minuten später ein abgestelltes Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Auch dieser Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht, so dass andere Fahrzeuge bzw. Gebäude unbeschädigt blieben. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

