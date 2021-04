Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge Frau sexuell belästigt

Stuttgart - Mitte (ots)

Eine alkoholisierte 30-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen (11.04.2021) gegen 0.30 Uhr in der Schellingstraße von zwei jungen Männern verfolgt und unsittlich berührt. Die beiden Männer fassten der Frau beim Hinterherlaufen an die Brust, in den Schritt und an das Gesäß. Als sich die Frau lautstark zur Wehr setzte, wurde sie auf sexueller Basis beleidigt. Die Männer entfernten sich letztlich, als die 30-Jährige sich an weitere Passanten wandte. Die beiden Täter können nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

