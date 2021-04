Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad bei Fahrstreifenwechsel übersehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag (09.04.2021) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 10.25 Uhr die Cannstatter Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und benutzte den rechten Fahrstreifen. Unmittelbar nach dem Schwanenplatztunnel wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen 47-jährigen Motorradfahrer. Bei der darauffolgenden Kollision stürzte der Motorradfahrer und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

