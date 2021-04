Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hund bei Verkehrsunfall getötet, Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend (09.04.2021) in Stuttgart-Nord ereignet hat, wurde ein kleiner Hund getötet. Eine 77 Jahre alte Frau ging gegen 21.45 Uhr mit ihrem angeleinten Chihuahua auf dem Geh- und Radweg die Nordbahnhofstraße entlang, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Beim Überholvorgang verfing sich die Hundeleine im Fahrrad, wodurch sich eine starke Zugkraft am Hundehalsband entwickelte. Der Radfahrer entschuldigte sich bei der Hundehalterin und fuhr in Richtung Varnbühlerstraße davon. Durch einen Tierarzt konnte nur noch der Tod des Tieres festgestellt werden. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann im jugendlichen Alter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

