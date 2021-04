Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall mehrere Arbeiter leicht verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Fünf Arbeiter sind am Donnerstagnachmittag (08.04.2021) nach einem Arbeitsunfall an der Otto-Dürr-Straße vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Arbeiter im Alter von 25 bis 51 Jahren wollten gegen 14.30 Uhr in einer Lackiererei offenbar ein verstopftes Ventil demontieren. Dabei gerieten sie in Kontakt mit einer mutmaßlich giftigen Fluoridverbindung. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser.

