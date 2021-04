Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann hat am Donnerstag (08.04.2021) bei einem Unfall an der Schillerstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Bauarbeiter, der auf einer Baustelle im Bereich des Schloßgartens tätig war, löste gegen 12.20 Uhr einen Träger. Der Träger stand zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich unter Spannung und soll ihn im weiteren Verlauf am Oberkörper getroffen haben. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten den verletzten Mann vor Ort und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

