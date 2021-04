Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parfum gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (08.04.2021) zwei 18- und 19-Jährige vorläufig festgenommen, nachdem sie in einem Drogeriemarkt an der Königstraße ein Parfum im Wert von zirka 60 Euro gestohlen haben sollen. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 15.00 Uhr wie die beiden Männer das Parfum einsteckten und anschließend den Kassenbereich passierten ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin sprach sie der Ladendetektiv an und alarmierte anschließend die Polizei. Die Beamten fanden beim 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe, welche sie beschlagnahmten. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten sie die beiden Männer auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell