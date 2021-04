Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (09.04.2021) in ein Mehrfamilienhaus an der Gutenbergstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 03.15 Uhr mutmaßlich Zutritt zum Treppenhaus und beschädigten dabei die Hauseingangstür. Ein Bewohner des Hauses hörte verdächtige Geräusche und mehrere Hunde im Haus fingen an zu bellen, woraufhin die Täter vermutlich flüchteten. Als der Bewohner anschließend gegen 04.00 Uhr das Haus verließ, bemerkte er die Beschädigungen und alarmierte die Polizei. Ob die Täter etwas stahlen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

