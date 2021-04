Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Zweifamilienhaus

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 47-Jähriger ist am Donnerstagabend (08.04.2021) bei einem Brand in einer Wohnung an der Rohrer Straße verletzt worden. Eine Zeugin bemerkte gegen 20.15 Uhr die Rauchentwicklung aus einem Fenster der Wohnung im Obergeschoss und alarmierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein kleines Feuer, das der 47-Jährige selbst entfacht hatte, außer Kontrolle. Eigene Löschversuche des Bewohners misslangen, weshalb er das Gebäude zusammen mit einer weiteren Familie verließ. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell