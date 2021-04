Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ehemalige Notarfachangestellte in Haft

Stuttgart/Landkreis Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (08.04.2021) eine 35 Jahre alte Frau festgenommen, die mehrere Hunderttausend Euro veruntreut haben soll. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Sie steht dabei im Verdacht, in ihrer Funktion als Notarfachangestellte Rechnungen manipuliert und die Notar-Kontonummer gegen ihre eigene ausgetauscht zu haben. Über 100 Buchungen sollen dabei seit 2018 auf das Konto der 35-Jährigen oder ihres Ehepartners eingegangen sein. Im Laufe der Zeit soll die Tatverdächtige in ihrer Anstellung bei zwei verschiedenen Notariaten über 450.000 Euro veruntreut haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten am Donnerstag die Wohnung der Tatverdächtigen im Landkreis Esslingen und beschlagnahmten unter anderem mehrere digitale Spurenträger, die noch ausgewertet werden müssen. Sie vollstreckten den bereits erlassenen Haftbefehl gegen die deutsche Staatsangehörige und führten sie einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

