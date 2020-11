Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach morgendlichem Verkehrsunfall

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Am Samstagmorgen, 21. November, wurde eine 84-jährige Hammer Fußgängerin beim Überqueren des Bockelweges von einem Pedelec erfasst. Sie und der Fahrer des Elektrorads wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 38-jährige, aus Hamm stammende Führer des Zweirads befuhr gegen 8.10 Uhr den Bockelweg in Richtung stadtauswärts, als die Seniorin die Fahrbahn in Höhe der Haus Nummer 18 vom nördlichen Gehweg aus betrat. Bei dem anschließenden Zusammenstoß kamen beide Verkehrsteilnehmer zu Fall. Die verunglückte Dame wurde zur ambulanten Behandlung in die St. Barbara-Klinik gebracht, während sich der junge Mann selbständig in medizinische Behandlung begeben wollte. Es entstand geringer Sachschaden.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell