POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag, 20. November 2020, kam es um 15.30 Uhr auf der Straße Im Zengerott zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radlader und einem Motorrad, bei dem der 40-jährige Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 45-jähriger Fahrer eines Radladers befuhr die Straße Im Zengerott und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 5 nach links auf das Grundstück abzubiegen. Zeitgleich überholte der 40-jährige Motorradfahrer den Radlader und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (ab)

