Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Drei Personen bei Unfall verletzt

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch kam es auf der A 31 bei Schüttorf zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 35-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Sprinter in Richtung Emden unterwegs. Vermutlich aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin geriet der Transporter ins Schleudern und kam anschließend in der Mitte der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Eine nachfolgende 22-jährige Fahrzeugführerin konnte rechtzeitig reagieren und bremste ihren Ford noch vor der Unfallstelle ab. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger nahm dies zu spät wahr und fuhr mit seinem BMW auf das Heck des Ford auf. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden voll gesperrt.

