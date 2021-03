Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unter Brücke stecken geblieben, Diesel gestohlen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unter Brücke stecken geblieben

Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr war ein 25-jähriger Iveco-Fahrer auf der Salinenstraße vom Haalplatz in Richtung Johanniterstraße unterwegs. Als er dabei unter der Henkersbrücke hindurchfahren wollte, blieb der 25-Jährige mit dem Aufbau seines Fahrzeugs an der Brücke hängen. Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Ilshofen: Diesel gestohlen

Ein Dieb entwendete zwischen Dienstagnachmittag 16:30 Uhr und Mittwochmorgen 08:00 Uhr etwa 150 Liter Diesel aus einem Bagger in der Badstraße. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07904 940010 zu melden.

