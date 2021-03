Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Gartengrundstück - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um 11 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem MAN-LKW die Gartenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Friedrichstraße bog der LKW-Lenker links ab und übersah einen PKW VW Tiguan auf der linken Abbiegespur und steifte dieses Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Essingen: Diebstahl aus Gartengrundstück

Aus einem Gartengrundstück im Eichertweg, wurden am Samstag zwischen 12 Uhr und 12:45 Uhr, zwei neuwertige Kinderfahrradhelme, ein paar Inliner der Marke K2 sowie eine Wintermütze im Gesamtwert von etwa 190 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Parkende Fahrzeuge gestreift

Am Dienstag um kurz vor 13:30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem PKW VW die Urbanstraße in Fahrtrichtung Annastraße. Hierbei kam sie infolge Unachtsamkeit zu weit nach rechts und streifte zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

