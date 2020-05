Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rollerfahrer nötigt Autofahrer auf der L1182 bei Weil der Stadt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht nach einer Nötigung und Sachbeschädigung am Mittwoch gegen 10:05 Uhr auf der Landesstraße 1182 bei Weil der Stadt - Schafhausen den Fahrer eines Motorrollers. Ein 60-Jähriger war mit seinem Citroen Berlingo auf der Landesstraße von Grafenau kommend in Richtung Schafhausen unterwegs, als etwa 400 Meter vor dem Ortseingang von Schafhausen ein bislang unbekannter Rollerfahrer dem Mann durchgängig mit einem Abstand von etwa zwei Metern gefolgt sein soll. Der 60-Jährige fühlte sich durch das Verhalten des Rollerfahrers genötigt und fuhr auf der Landesstraße bis zum Kreuzungsbereich mit der Althengstetter Straße. An der dortigen Ampel ordnete sich der Citroen-Fahrer auf dem Linksabbiegestreifen ein. Der Rollerfahrer sei dann zwischen dem Citroen und den auf der Geradeausspur wartenden Fahrzeugen hindurch gefahren. Hierbei habe der Tatverdächtige mit dem Fuß oder der Hand gegen den Citroen geschlagen und sei anschließend in Richtung Weil der Stadt weitergefahren. Am Citroen entstand dabei ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Vom Tatverdächtigen ist bekannt, dass er etwa 50 Jahre alt gewesen sein soll, mit einem grauen Vollbart und möglicherweise einen Helm ohne oder durchsichtigem Visier getragen habe. Er sei von kräftiger Statur gewesen. Der Roller habe ein Böblinger Kennzeichen (BB) gehabt. Das Polizeirevier Leonberg bittet nun Zeugen, die etwas zum Vorfall oder dem Rollerfahrer sagen können, sich unter Tel. 07152 606 0 zu melden.

