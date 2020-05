Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 17 Jahre altes Motorrad in Magstadt gestohlen; Reiter in Aidlingen bei Sturz unter Pferd begraben; Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in Leonberg-Eltingen

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: 17 Jahre altes Motorrad gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntag und Mittwoch, 18:00 Uhr, ein Motorrad im Tulpenweg in Magstadt. Das Motorrad der Marke Malaguti wurde das erste Mal im Jahr 2003 zugelassen und war mit einem Böblinger Kennzeichen (BB) versehen. Der Restwert betrug etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 204050 zu melden.

Aidlingen: Reiter wird bei Sturz unter Pferd begraben

Ein Rettungshubschrauber musste den 60-jährigen Reiter einer Quarterhorse-Stute nach einem Sturz am Mittwoch gegen 19:10 Uhr im Gewann Gründle bei Aidlingen in ein Krankenhaus bringen. Der Mann war mit seinem Pferd auf einem unbefestigten Wiesenweg unterwegs, als das etwa 450 kg schwere Pferd aus unbekannter Ursache ins Stolpern geriet, stürzte und dabei seinen Reiter unter sich begrub. Der 60-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Das augenscheinlich unverletzte Pferd konnte eingefangen und an eine Angehörige übergeben werden.

Leonberg-Eltingen: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und etwa 16.000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Gebersheimer Straße und der Schubartstraße in Leonberg-Eltingen. Ein 37-Jähriger in seinem Peugeot missachtete offensichtlich die Vorfahrt eines ebenfalls 37-Jährigen in seinem Mercedes, so dass die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Peugeotfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell