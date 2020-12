Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Mülleimer trifft Frau

Mit Verletzungen kam eine 64-Jährige am Dienstag ins Krankenhaus.

Kurz nach 8.15 Uhr wurden die Mülleimer in der Straße Dorfwiesen entleert. Eine 64-Jährige hatte wohl vergessen, ihren Mülleimer heraus zu stellen. Das holte sie in dem Moment nach, als der 46-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges die soeben geleerten Mülleimer herabließ. Dass die 64-Jährige neben seinem Fahrzeug stand sah er nicht. Ein Mülleimer traf die Frau am Kopf. Die erlitt dadurch eine Verletzung und kam in ein Krankenhaus.

