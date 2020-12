Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Falschfahrerin gestoppt (13.12.2020)

A 81 / Zimmern ob RottweilA 81 / Zimmern ob Rottweil (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Sonntag gegen 12.30 Uhr der Polizei einen grauen Kleinwagen auf der A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Rottweil gemeldet, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die Polizisten sperrten nach den Anrufen umgehend ab der Anschlussstelle Rottweil die Autobahn in südliche Richtung. Im Bereich des Parkplatzes Eschach-West kam ihnen der Kleinwagen auf der linken Spur mit etwa 80 bis 100 km/h entgegen. Die Beamten stoppten den Wagen, an dessen Steuer eine 83-Jährige saß und lotsten sie auf den Parkplatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Seniorin die Fahrerlaubnis entzogen und sie wurde darüber belehrt, keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen. Wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs wird nun gegen sie ermittelt. Zahlreiche Anrufer wurden von der Seniorin gefährdet. Eine Autofahrerin erlitt sogar einen Schock und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Falschfahrerin ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

