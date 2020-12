Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter Mann steht nachts in fremder Wohnung - Zeugen gesucht (13.12.2020)

Zeugen sucht die Polizei zu seinem Vorfall, der sich Sonntagnacht in der Marxstraße ereignet hat. Eine 31-jährige Frau, die in der Nacht sehr schlecht schlief, bemerkte gegen 3.30 Uhr wie in ihrem Wohnungsflur Licht anging. Anschließend öffnete ein ihr unbekannter Mann ihre Schlafzimmertür. Als sie ihn erstaunt fragte, was er wolle, flüchtete dieser wieder aus der Wohnung. Wie der Mann in die Wohnung gelangt war, ist nicht bekannt. Die Frau gab gegenüber der Polizei an, diesen Unbekannten in dem Mehrfamilienhaus noch nie gesehen zu haben. Beschrieben wird der Mann wie folgt: 35-40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, mit kurzen Haare oder Glatze. Er war bekleidet mit kurzer, schwarzer Hose und grauem T-Shirt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

