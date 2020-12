Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in Gaststätte (12.12./13.12.2020)

SingenSingen (ots)

Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum von Samstag, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in eine Gaststätte in der Masurenstraße in Singen ein. Aus dem Inneren der Gaststätte entwendete er zwei Flaschen Spirituosen, zwei Ladekabel und Wechselgeld. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen Tel. 07731 888 - 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell